التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة مسرعة بالزيتون

صرحت جهات التحقيق بالزيتون اليوم الجمعة، بدفن جثة شخص صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي .

كما أمرت بالتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الزيتون وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.