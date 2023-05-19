تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة.



ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على أن تذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري للبطولة الإفريقية.



ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي في رادس.



جدير بالذكر أن الأهلي حصل على موافقة الأمن بحضور 10 آلاف مشجع فقط، خلال مباراته المرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي.



ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على الترجي التونسي من أجل التأكيد على أحقية الفريق الأحمر في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويفقد الأهلي خلال مباراته أمام الترجي التونسي، جهود محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأساسي على خلفية إصابته على مستوى عضلة السمانة.



