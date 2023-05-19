الأحد المقبل.. اتحاد الكرة يعتمد عقوبة اعتذار الزمالك عن السوبر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعه الرسمي المقبل والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل لإعلان اعتذار فريق نادي الزمالك عن خوض مباراة كأس السوبر الأخيرة.



واتفق أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على إدراج عقوبة اعتذار الزمالك عن خوض مباراة السوبر ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الجبلاية.



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على توقيع عقوبة الاعتذار عن خوض مباراة السوبر، المتمثلة في حرمان الفريق الأبيض من المشاركة في كأس السوبر لمدة عام واحد، مع تغريم نادي الزمالك مبلغ 500 ألف جنيه.



واستبعد مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل تام سيناريو تطبيق عقوبة الانسحاب من السوبر على الزمالك وهي العقوبة التي تعد مضاعفة لعقوبة الاعتذار.



وكان فريق نادي الزمالك قد اعتذر عن خوض مباراة النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر والتي كان مقرر أن تجمعه مع فريق النادي الأهلي يوم 5 مايو الماضي بدولة الإمارات، وبعد اعتذار الزمالك بادر اتحاد الكرة باختيار فريق بيراميدز للمشاركة في المباراة بدلًا من فريق الزمالك.



وبرر الزمالك اعتذاره وقتها عن المشاركة في المباراة بسبب اعتراض إدارة القلعة البيضاء على عدم صدور قرار لجنة التظلمات بشأن العقوبة الموقعة على محمود كهربا لاعب الأهلي وهي العقوبة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ليقدم اللاعب تظلما عليها ويتم السماح له بالمشاركة في المباريات بشكل طبيعي لحين الفصل في التظلم.