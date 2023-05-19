وزير التجارة الصيني يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبحث العلاقات بين البلدين

الجمعة 19/مايو/2023 - 09:33 ص

أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية أن زيارة مرتقبة لوزير التجارة الصيني وانج وينتاو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للبحث في العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكر المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيوي، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية اليوم الجمعة، أن وزير التجارة الصيني سيلتقي نظيرته الأمريكية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في واشنطن، مضيفا أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضررت بسبب الإجراءات الأحادية الجانب لأمريكا.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بلاده كعادتها تؤيد الانفتاح والتعاون وستواصل توفير الفرص للشركات الدولية بما في ذلك الشركات الأمريكية، بفضل تنميتها.

جدير بالذكر أن التوترات الحالية في العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا بدأت مع فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا على مبيعات الرقائق الدقيقة عالية التقنية للصين، وحذا حذوه حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون.