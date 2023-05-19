أحمد مجاهد يوضح النظام الجديد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

كشف أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن نظام تصفيات بطولة كأس العالم 2026 المقبلة والمقرر إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك.



ونشر أحمد مجاهد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نظام تصفيات كأس العالم 2026 لإفريقيا.



أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 54 اتحادًا تقسم منتخباتها إلى 9 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات يصعد الأوائل مباشرةً.



وأضاف: ثم تصفية بين أفضل 4 منتخبات بالمركز الثاني، ليصعد فريق ينافس على فرصة في التصفيات القارية النهائية.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد مقاعد قارة إفريقيا من 5 منتخبات إلى 9 مما يجعل هناك فرصة لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للوجود في المونديال المقبل.



والمنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا سيواجه منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار العام المقبل.



ويرغب روي فيتوريا فى إقامة مباراة ودية مع الفوز على منتخب غينيا من أجل الحفاظ على وجود الفراعنة فى التصنيف الأول قبل قرعة مجموعات تصفيات كأس العالم.