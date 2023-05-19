أوكرانيا: القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 57 مرة

الجمعة 19/مايو/2023 - 09:29 ص

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 57 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة بـ287 قذيفة، مما أسفر عن إصابة شخصين".

وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 51 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.