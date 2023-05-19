شيتوس: استبعاد الجابون خبر سيئ للمنتخب الأولمبي

قال وائل رياض شيتوس المدرب العام للمنتخب الأولمبي، إن قرار استبعاد منتخب الجابون من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا غير جيد بالنسبة للفراعنة.



وأشار رياض في تصريحات تليفزيونية في ساعه مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إلى أن المنتخب الجابوني كان كتابًا مفتوحًا بالنسبة للفراعنة، خاصة أن هناك مواجهة ودية جمعت المنتخبين وتمت دراسة أوراقه.



وأكد أن المنتخب الكاميروني لديه قوام أساسي مميز وهناك حالة من الإصرار لدى مسؤوليه للفوز بقضية تزوير عمر اللاعب الجابوني وإبعاده عن البطولة.



وأضاف: علمت أنه سيتم مخاطبة بعض اللاعبين الكاميرونيين في أوروبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب التي تقام الشهر المقبل أملًا في الاستعانة بخدماتهم خاصة مع انتهاء بعض الدوريات الأوروبية.



وأوضح أن المنتخب الأولمبي أصبح في مجموعة الموت بعد انضمام الكاميرون لأنها تملك اسمًا كبيرًا، كما أن البطولة القارية ستكون أصعب من نسخة 2019 لاختلاف توقيتها.