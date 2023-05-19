مركز جسور الثقافى يستضيف منظمة بوصلة الطلابية

يستضيف مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الجمعة، أولى فعاليات الشراكة مع منظمة بوصلة والتى تبدأ بمجموعة من المحاضرات المختلفة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.



يتناول التدريب حول إلقاء مجموعة من المحاضرات عن تعريف ريادة الأعمال والمنح والمسابقات الدولية،

إذ تأتى هذه الشراكة في إطار استضافة مركز جسور الثقافى لمحاضرات منظمة بوصلة والتى تأتى تباعًا.



بوصله هي منظمة طلابيه تسعي لتمكين ومساعده الشباب في الاستعداد و التقديم علي المنح الدراسية وبرامج التبادل الثقافي كما إنها تقوم بإنشاء العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية للشباب في مجال ريادة الأعمال والمنح الدراسية.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.