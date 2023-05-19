استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023

الجمعة 19/مايو/2023 - 09:01 ص

استقرت سعار الذهب اليوم الجمعة بعد ارتفاعه أمس 15 جنيها للجرام عقب قرار البنك ابمركزى بتثبيت سعر الفائدة.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2.210 الف جنيه للبيع و 2225 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 2,526 ألف جنيه للبيع و 2.566 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 إلي 1460 جنيه للبيع 1483 جنيه للشراء، و عيار 18 نحو 1877 جنيه للبيع و 1910 جنيه للشراء.



ووصل سعر أوقية الذهب 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.970 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.8 ألف جنيه للشراء.