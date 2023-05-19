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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023

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استقرت  سعار الذهب اليوم الجمعة  بعد ارتفاعه أمس 15 جنيها للجرام عقب قرار البنك ابمركزى بتثبيت سعر الفائدة.

وسجل سعر عيار 21  حوالي 2.210 الف جنيه للبيع و 2225 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ  سعر عيار 24 نحو 2,526 ألف جنيه للبيع و 2.566 ألف جنيه  للشراء
ووصل سعر عيار 14 إلي 1460 جنيه للبيع  1483 جنيه للشراء، و عيار 18 نحو 1877 جنيه للبيع و 1910 جنيه للشراء.


ووصل سعر أوقية الذهب 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.970 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه للشراء.
ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.8 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب سعر عيار 14 أعيرة الذهب