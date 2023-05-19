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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم شمال سيناء يعلن جاهزيته لامتحانات الدبلومات الفنية

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء يعلن جاهزيته لأجراء أمتحانات الدبلومات الفن
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أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لإستقبال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنيه  صناعي و تجاري وزراعي وفندقي. موضحا جاهزية 17 استراحة تستوعب 1300 فرد  لإستقبال الملاحظين والمراقبين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال للامتحانات العملية والمعملية والنظرية للدبلومات الفنية .
وأوضح بيان تعليم شمال سيناء ان استراحات الملاحظين مقسمة علي ادارات المحافظة التعليمية منها   إدارة العريش التعليمية بواقع 5 استراحات تسع 430 فرد وهي  استراحة مدرسة عائشة أم المؤمنين بسعة 50 فرد واستراحة مدرسة سلمى سعيد بسعة 80 فرد واستراحة مدرسة أحمد عرابي بسعة 100 فرد واستراحة مدرسة أحمد عبدالعزيز بسعة 100 فرد واستراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش  بسعة 100 فرد.
اما  إدارة بئر العبد التعليمية فتتضمن 5 استراحات تسع 260 فرد وهي استراحة مدرسة  محمد متولي الشعراوي بسعة 80 فرد واستراحة مدرسة الإعدادية بنات بسعة 80 فرد واستراحة مدرسة رمانة الإعدادية بسعة 80 فرد واستراحة مدرسة  متعب هجرس برابعة بسعة 50 فرد 
اما إدارة الشيخ زويد التعليمية فتتضمن 3 استراحات تسع 250 فرد وهي استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي بسعة 100 فرد واستراحة مدرسة الشيخ زويد الرسمية للغات بسعة 100 فرد واستراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بسعة 50 فرد
اما إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء فتتضمن 3 استراحات تسع 210 فرد وهي  استراحة مدرسة الشهيد أحمد كمال الإبتدائية بسعة 50 فرد واستراحة مجمع بغداد  بسعة 100 فرد واستراحة مدرسة الحسنة الإعدادية بنات  بسعة 60 فرد
و إدارة نخل التعليمية بوسط سيناء تتضمن استراحتين تسع 150 فرد وهي  استراحة مجمع نخل التعليمي  بسعة 100 فرد و استراحة مدرسة نخل الإبتدائية  بسعة 50 فرد.

وأضاف وكيل تعليم شمال سيناء أنه تم تجهيز الإستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات ،وجميع مستلزمات الإستراحات  وتم تجهيزها بمياه الشرب  وذلك طبقاً لتوجيهات  الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

إدارة العريش التعليمية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم لشيخ زويد