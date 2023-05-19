قصة «الموسوعة المجنونة» جينيس للأرقام القياسية| بداية الفكرة وخطوات الانضمام.. لاعبة روسية تسجل أغرب رقم قياسي.. نيجيرية تحقق «عدد ساعات خيالي» في الطهي.. وباحث يعيش تحت الماء لأيام متواصلة

تُعد جينيس بمثابة المرجعية الرسمية لتقييم وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، وكانت الفكرة في البداية لعمل كتاب يحتوي على حقائق مرجعية لحل الخلافات الجدلية في التجمعات.

بداية الفكرة

بدأت فكرة جينيس للأرقام القياسية في بداية خمسينات القرن الماضي حيث حضر السير هيو بيفر (1890-1967) المدير التنفيذي لمصنع الجعة "جينيس" حفل رماية وصيد في مقاطعة ويكسفورد. وخلال الحفل، حصل نقاش جدلي بين السير هيو ومستضيفيه حول أسرع طائر في قارة أوروبا ولم يصل هذا النقاش إلى جواب نهائي من اي كتاب مرجعي للتأكد من الإجابة.

وفي عام 1954، عندما تذكر السير هيو الجدل الذي حدث، راودته فكرة إطلاق إعلان لجينيس يقوم على حل النقاشات الجدلية التي تحدث في الحانات وقد دعا التوأم نوريس ماكوايتر (1925-2004) وأخيه روس ماكوايتر (1925-1975) - الباحثان والمهتمان بجمع الحقائق والقاطنين في شارع (فليت ستريت) - وطلب منهما تجميع كتاب يشمل كافة أنواع المعلومات والأرقام.

وتم تأسيس شركة "جينيس سوبرلتيفز" في 30 من شهر نوفمبر من ذلك العام. أما المكتب فقد كان عبارة عن غرفتين في صالة للألعاب الرياضية في الطابق العلوي من منزل لودجيت في الوحدة رقم 107 من شارع (فليت ستريت).

كتاب جينيس للأرقام القياسية

وبعد عملية البحث الأولية، بدأ مشروع العمل على صياغة كتاب جينيس للأرقام القياسية والذي استغرق حولي 13 أسبوعًا ونصف الأسبوع (90 ساعة من العمل خلال الأسبوع الواحد) بما فيها الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية. وخلال ذلك الوقت لم يكن الأخوين ماكوايتر يعلمان بأن الكتاب سيحقق هذا النجاح الهائل الذي نشهده اليوم والثقة التي حظيت بها هذه العلامة التجارية حتى يومنا الحاضر.

وهو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة. الكتاب بنفسه حقق رقمًا قياسيًا، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعًا على الإطلاق. تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة غينيس. وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

تُخزن فيها كل الأرقام القياسية أو العُليا في كل مجال مثلًا: أكبر وأسرع وأثقل وأثرى وتحتوي هذه الموسوعة على العديد من المعلومات، منها أثقل رجل من ناحية الوزن في العالم، وأضخم أسد هجين في العالم، وأقصر امرأة، وأضخم كلب في العالم، وأقوى رجل في العالم وأطول رجل في العالم وأصغر طفل وأكبر طفل.

روسية تسجل رقما قياسيا باستبدال 30 زيا في 39 ثانية

ذكرت وسائل إعلام أن فريقًا روسيًّا لألعاب الخفة تمكّن من تسجيل رقم قياسي عالمي خلال عرض أدَّاه في مهرجان الفيل الذهبي في إسبانيا.

إيليا ريجكوف وناتاليا خازينا

وجاء في موقع "region 29" الروسي "تمكَّن لاعبا الخفَّة الروسيان، إيليا ريجكوف وناتاليا خازينا من تسجيل رقم قياسي في سرعة استبدال الملابس خلال عرض قدماه في مهرجان الفيل الذهبي في إسبانيا".



وتبعًا للموقع "تمكن الثنائي من تبديل 30 زيًّا خلال ثانية 39 فقط في عرض ممتع أمام جمهور المهرجان، ودخلا في قائمة أفضل 13 فنانًا في العالم في مجال ألعاب الخفة".

نيجيرية تسجل الرقم القياسي لأطول ساعات طهي دون توقف

سجلت طاهية نيجيرية الرقم القياسي العالمي، لأطول ساعات طهي دون توقف، حيث ظلت تطهو لمدة 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي.

كانت الطاهية هيلدا باتشي، تطهو منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي، حينما انطلقت لتحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس الذي وصل لـ 87 ساعة و45 دقيقة، وسجله الطاهي الهندي لاتا توندون عام 2019.



وبدأت هيلدا في طهي العشرات من الأطباق النيجيرية الشهية، بدءًا من الحساء إلى مختلف البروتينات والنشويات، وأكثر الأطباق شهرة في غرب إفريقيا، وغيرهم من الأطعمة الموجودة في القائمة.

وكانت هيلدا تأخذ استراحات لمدة خمس دقائق كل ساعة، وتستغرق ساعة واحدة بعد 12 ساعة من الطهي لكل شيء آخر، من الاستحمام إلى الفحوصات الطبية والراحة وغيرهم، كما تمت مراقبتها عبر العديد من منصات البث.

واحتفل الآلاف بالطاهية النيجيرية، واستقبلوا إنجازها بالأغاني والهتاف، بعدما توقفت عند الساعة الـ 100 في منطقة ليكي في لاغوس.



ونشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تغريدة لها بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطبخ، قائلة: نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة قبل تأكيد السجل رسميًا.

وقالت باتشي من خلال تحطيمها الرقم القياسي، إنها تريد إظهار مدى عمل الشباب النيجيري الدؤوب، والعزم على القيام بحملة للشابات الأفريقيات اللاتي يتم تهميشهن في المجتمع.

باحث يسجل رقمًا قياسيًا للعيش تحت الماء

باحث يعيش تحت الماء لعدة أيام

حطم باحث رقمًا قياسيًا للبقاء أطول وقت ممكن تحت الماء في ظل الضغط المحيط في عطلة هذا الأسبوع في نزل فلوريدا كيز المخصص للغواصين.

ولم يكن اليوم الرابع والسبعين من إقامة الدكتور جوزيف ديتوري في نزل "جولز أندر سي"، الواقع في قاع بحيرة يبلغ عمقها 30 قدما في كي لارغو، مختلفا كثيرا عن أيامه السابقة هناك منذ أن غمر بالمياه في 1 مارس.

Joseph Dituri، investigador médico، estableció un récord al vivir 74 días en un albergue submarino en Cayo Largo، Florida. #LasNoticiasDeFOROtv con @saidochoa | Sigue la señal por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/pCXdG1vQ1w — Foro_TV (@Foro_TV) May 14، 2023

وكان ديتوري يأكل وجبة من البيض والسلمون غنية بالبروتين معدة بالميكروويف، ويمارس التمارين باستخدام عصابات المقاومة، ويؤدي تمارين الضغط اليومية ويأخذ قيلولة لمدة ساعة.

وسجل الرقم السابق البالغ 73 يوما وساعتين و34 دقيقة، أستاذان جامعيان من ولاية تينيسي هما بروس كانتريل وجيسيكا فاين، في نفس الموقع في عام 2014.

لكن ديتوري لن يكتف بهذا الرقم والظهور مجددا، حيث يخطط للبقاء في النزل حتى 9 يونيو، عندما يبلغ الـ 100 يوم ويستكمل مهمة تحت الماء أطلق عليها اسم بروجكت نيبتون 100.

خطوات التسجيل في الموسوعة

ويتم وضع العديد من الإجراءات والتعليمات لتسجيل رقم جديد في الموسوعة أو بكسر رقم موجود:

- فكرة جديدة: يجب أن تكون الفكرة شخصية تثير اهتمام أكبر عدد ممكن من الناس. دون أن تحاول كسر القانون، فسرقة أكبر عدد من النقود الفضية مثلًا لن تعد رقمًا قياسيًا بل جريمة يعاقب عليها القانون، أو استغلال الآخرين أو حتى الحيوانات بسوء، فلا يجوز ربط صديقك على جذع شجرة بدون طعام أو ماء لتحقيق رقم قياسي في تحمل الجوع والعطش، فهذا لن يعد رقمًا قياسيًا هذا سيعرضه لمخاطر صحية كثيرة.



- إرسال طلب لتسجيل رقم، سواء رقم جديد أو كسر رقم موجود:

اتباع التعليمات المرسلة من الإدارة: عند قبول الطلب يتم إرسال مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها، إذا كان الطلب لرقم موجود بالفعل فسيتم إرسال التعليمات التي اتبعها صاحب الرقم السابق، أما إن كانت الرغبة بتسجيل رقم جديد فسيكتبون مجموعة تعليمات جديدة خصيصًا لك.



- طلب حضور أحد الخبراء: تعد هذه الخطوة غير إلزامية ويمكن تجاهلها، لكنها تضمن العديد من المزايا مثل: موافقة فورية على طلبك عند الالتزام بكافة الشروط المطلوبة، ومنحك شهادة تفيد تحقيقك للرقم القياسي، وتغطية إعلامية شاملة معظم وسائل الإعلام العالمية لكافة فاعليات تسجيل رقمك الجديد. ومقالة شاملة كافة التفاصيل عن صاحب الرقم وعن رقمك القياسي على موقع جينيس. وهناك العديد من المزايا لحضور الخبراء.



- إرسال دليل للإدارة تفيد تحقيق رقم جديد: في حال رغبة أن تحضر لجنة تحكيم أحداث التسجيل فيجب عليك إرسال أدلة واضحة وصريحة لا تقبل الشك على تحقيق الرقم القياسي، ويكون الشروط التي تم إرسالها والتعليمات تتضمن الأدلة المطلوبة وكيفية إرسالها.



- انتظار الرد:

استلام الشهادة: بعد أن يتم الموافقة على الأدلة التي تم إرسالها والتأكد أنها حقيقية، يتم إرسال شهادة تثبت الانضمام للموسوعة، ويتم منح صاحب الرقم الشهادة الرسمية، لكن ذلك لا يعني أن يرد الاسم والرقم ضمن الكتاب الخاص للموسوعة فهذا الأمر يعود لإدارة تحرير الكتاب.

الفائدة من دخول جينيس

موسوعة جينيس هو عبارة عن كتاب يسع كل الأرقام القياسية المعروفة خلال عام كامل وتصدره شركة جينيس ويعتبر من أشهر وأكثر الكتب مبيعًا على الإطلاق، ويعد مرجع هام لكل الأرقام القياسية في كل المجالات وأول إصدار له سنة 1955م.

الفائدة من دخول موسوعة جينيس هو الحصول على شهادة تقدير، شهادة تحتوي على تفاصيل الرقم القياسي الذي حققه الشخص واسم الشخص بالإضافة إلى تاريخ تحقيق الرقم القياسي.

ومن فوائد دخول موسوعة جينيس كما يلي: –

- الشهرة ومعرفة العالم به بوجود اسمه ضمن أسماء الموسوعة.

- دعم ثقة الشخص بنفسه، ورفع معنوياته وشعوره بذاته.

- أخذ التجربة لدفع للآخرين وقدوة في التوسع وزيادة قدراتهم فيما يخص تحقيق رقم قياسي خاص بالقدرات المكتسبة فقط.

- إتاحة الفرصة أمام المتقدم بالموسوعة معرفة الرعاة به لاستغلال موهبته إن أمكن.

ملكية موسوعة جينيس

تعتبر موسوعة جينيس أحد فروع مؤسسة هيت الترفيهية، تلك المؤسسة التي تعد من رواد المؤسسات المنتجة للبرامج العائلية.

- وتعد برامجها من ضمن أعلى جودة بالعالم التي توزع بمختلف الدول.

- وهي من أهم وأكثر المؤسسات زيادة في الإنتاج والتطور والتنوع.