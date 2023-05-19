يسرا وحسين فهمي وتامر حسني ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما

أطلق مركز السينما العربية النسخة الجديدة من قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية والتي تحتفي بالأشخاص الأكثر تأثيرا في السينما العربية خلال العام الماضي، وذلك في إطار الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المركز في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي.

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، يطلقها سنوياً مركز السينما العربية، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

وقد جاءت القائمة كالتالي: 21 مخرجاً، و12 منتجاً، و12 ممثلاً، و7 فنانين من فريق العمل خلف الكامير، و21 موزعا (14 جهة)، و12 شخصية مؤثرة في الهيئات الحكومية العربية (9 جهات)، و10 من مديري المنصات (5 جهات)، وإعلاميتين، و13 من رؤساء ومديري المهرجانات (9 جهات)، و7 ممولين (5 جهات).

قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية تمثل 24 دولة، 15 دولة عربية و9 دول غير عربية، تتصدر مصر ولبنان القائمة برصيد 23 اسماً لكل منهما، تليهما السعودية (17)، والأردن (11)، وتونس (9)، وفلسطين (7) وسوريا (5)، والإمارات (4)، والسودان (3)، والكويت (3)، والمغرب (2)، والعراق (2)، ثم اليمن وقطر باسم واحد لكلٍ منهما.

الدول غير العربية، تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 4 أسماء، تلتها المملكة المتحدة (3)، وفرنسا (2)، وإيطاليا (2)، ثم اسم واحد لكل من كندا والهند وموناكو وجنوب أفريقيا.

وتضم القائمة من مصر النجوم يسرا، وتامر حسني، وأحمد مالك، وحسين فهمي، وصناع السينما مروان حامد، وأحمد مراد، وأحمد المرسي، وأحمد حافظ وهبة عثمان وأمير رمسيس ومحمد حفظي وسالي الحسيني، والموسيقار هشام نزيه، والمنتجين ماريان خوري وشاهيناز العقاد، والموزعين جابي خوري ورمزي خوري، بالإضافة إلى كل من أشرف سالمان المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد شرقاوي مدير المسلسلات العربية في نتفليكس، ونشوى جاد الحق المدير العام لمنصة WATCH IT.

ومن الإمارات تضم القائمة كل من معاذ الشيخ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة ستارز بلاي، والكاتبة السينمائية بثينة كاظم مؤسسة ومديرة سينما عقيل، وماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومحمد المبارك رئيس مجلس إدارة إيمج نيشن، ومن الأجانب تضم القائمة الكندي هانز فرايكن رئيس لجنة أبو ظبي للأفلام، والبريطاني مارك وايتهيد المدير التنفيذي لـ إيمج نيشن أبوظبي.

وتضم القائمة من السعودية كل من المخرج عبد الإله القرشي، والممثلة وصانعة الأفلام فاطمة البنوي، وزينب أبو السمح المدير العام لـMBC Studios، وعلاء يوسف فادن رئيس مجلس إدارة تلفاز 11، الشيخ وليد الإبراهيم مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وهديل كامل المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون العرب، والأمير الوليد بن طلال، والمنتج محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمهندس عبد الله الراشد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والمهندس عبد الله القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية، والمنتج السعودي فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لشركة إستديوهات موفي muvi studios، وسلطان الحكير مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما muvi cinema، والمخرج والمنتج السعودي ممدوح سالم الرئيس التنفيذي لشركة رواد ميديا، وعبد الله الداوود رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار.

وبالإضافة إلى هذه الأسماء، تضم الكيانات والشركات السعودية 5 من الأجانب هم البريطاني سام بارنيت المدير التنفيذي لمجموعة MBC، والجنوب أفريقية ناتاشا ماتوس همنجواي رئيسة الشؤون التجارية والتسويق في شاهد، والبريطانية شارلين ديليون المدير التنفيذي لفيلم العلا، والأمريكي واين بورغ مدير قطاعات الصناعات الإعلامية والترفيه والثقافة في نيوم، والأسترالي أدون كوين الرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما.

ومن الكويت المخرج عبد الله العراك، والشيخة دانة ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة OSN، وهشام الغانم المدير التنفيذي لشركة فرونت رو.

من الأردن تضم القائمة صناع الأفلام أمجد الرشيد، وباسل غندور، ودارين سلام، والنجمة صبا مبارك، والمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، والمنتجة والمؤلفة رولا ناصر، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي، والأمير علي بن الحسين رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والأميرة ريم علي المفوض التنفيذي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومهند بكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وطارق أبو لغد مؤسس والمدير التنفيذي لشبكة الإعلام العربية.

ومن لبنان تضم القائمة النجمة رزان جمال، وصناع الأفلام وسام شرف، وميشيل ونويل كسرواني، ومصممة الصوت رنا عيد، والإعلامية ريا أبي راشد، وجورج شقير مؤسس والمدير التنفيذي لشركة أبوت برودكشن، وسوسن الأصفري مؤسس ومديرة COCOON FILMS، وجو كوكباني الرئيس التنفيذي لشركة OSN، وطوني صعب نائب رئيس ستارز بلاي للمحتوى والشراكات الاستراتيجية، وهانيا مروة مؤسسة ومديرة سينما متروبوليس، وجاد أبي خليل مدير ملتقى بيروت السينمائي، وإلياس خلاط مدير مهرجان طرابلس للأفلام، وأنطوان خليفة مدير البرامج العربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وريما مسمار المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، وماريو حداد المدير التنفيذي لشركة إمباير إنترناشيونال، وماريو جونيور حداد رئيس التوزيع في إمباير إنترناشيونال، وسليم العازر الرئيس التنفيذي لشركة جولف فيلم، وجانلوكا شقرا مؤسس والمدير التنفيذي لشركة فرونت رو، وأجناس لحود الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما والتسلية والترفيه، وطوني المسيح المدير العام لفوكس سينما، وحمد أتاسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيتي سينما، وسليم راميا رئيس مجلس إدارة شركة سليم راميا.