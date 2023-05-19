منى زكي لـ«رضوى الشربيني»: أسير خلف إحساسي لتقديم قضايا مؤثرة ولا أسعى لإثارة الجدل

استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، الفنانة منى زكي فى مداخلة هاتفية، خلال فقرتها والتى جاءت تحت عنوان "تحت الوصاية"، والتى أوضحت "الشربيني" أنها استلهتمها من مسلسلها الرمضاني الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.



وأوضحت الفنانة منى زكي، إنها تحمست للمشاركة فى مسلسل "تحت الوصاية"، لأنه تجسيد حي للمشكلات التى تعانيها المرأة بعد وفاة زوجها فى المجتمع، وهى نماذج للكثير من المحيطين بنا مثل الأصدقاء والجيران، مشيرة إلى أن الكاتبان شيرين وخالد دياب عندما عرضوا عليها فكرة العمل بالإضافة للمخرج محمد شاكر خضير، تخوفت لأن القضية حقيقية وتأثر بها الكثير من السيدات وأطفالهم.



وأضافت منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، أن المسلسل تناول أيضًا فكرة النظر للمرأة على أنها غير مؤهلة لمراعاة أولادها على الرغم من أنها الأقرب لهم، مع المأساة الأكبر بأن الأطفال يفتقدون آبائهم ويشعرون بضعف أمهاتهم أمام القانون.

وأوضحت "زكي"، أنها لم تتوقع ذلك النجاح الكبير الذى حققه المسلسل والاستحسان الكبير الذى دفع الكثيرين للتحرك من أجل تغيير قانون الوصاية، لافتة إلى أن هناك العديد من السيدات يعانون من ضغوط كثيرة قائلة: "فيه ستات كتيرة ظروفهم مش أحسن حاجة وبيربوا ولاد زي الفل ومشرفين وبنفتخر بيهم، فالأم حاجة كبيرة لازم نبصلها مش حد أنها غير قادر مهما كان ظروفه فما بالك بالنظرة العامة بأنها غير قادرة وخلاص".

وأشارت منى زكى خلال مداخلتها، أنها تأثرت بمشاهدها مع الأطفال خلال الأحداث لأنه نابع من فطرة الأمومة وهو بالإضافة لتأثيرها بتفاصيل الشخصية التى جسدتها، لافتة إلى أنها تهدف إلى توصيل شعورها بالجمهور بمختلف قضاياه، وتسير دائمًا خلف احساسها وليس بهدف إحداث "بلبلة" فى المجتمع أو إثارة الجدل.

وشددت منى زكي مع رضوى الشربيني على أن القانون الحالى للوصاية غير مفهوم وغريب، ويظلم المرأة الأرملة والمعيلة للأطفال متسائلة: "ايه ذنبكم انا مش عارفة ومبسوطة أن المسلسل عمل إدراك عند ناس كتير مكنتش عارفاه".