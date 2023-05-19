بسبب تركيب ستارة.. دفن جثة سيدة سقطت من الطابق الثاني أعلى منزلها بالعمرانية

«لم تكن تدري حينما كانت تثبت الستارة أعلى شرفة منزلها أن تزل قدمها لتسقط جثة هامدة».. صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة ربة منزل توفيت إثر سقوطها من أعلى شرفة منزلها بالطابق الثاني بالعمرانية، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثة السيدة.

وأشار التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد السيدة تبين وجود كسور متعددة في سائر جسدها، نتيجة السقوط علاوة على نزيف داخلي أدى إلى وفاتها في الحال.

وأفادت التحريات أن السيدة المتوفاة ماتت نتيجة سقوطها من الطابق الثاني ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

وبسؤال أهلية المصابة أفادوا بسقوطها من الطابق الثاني محل سكنها عقب اختلال توازنها أثناء تركيب ستارة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي جرى نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة.