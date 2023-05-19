دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يسعى لتكرار الفوز على الترجي وحسم التأهل للنهائي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف نظيره الترجي التونسي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي في ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين لحسم بطاقة التأهل للنهائي في رحلة استعادة اللقب الأفريقي والتتويج للمرة 11 في تاريخ القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يمنح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي فرصة لعدد من اللاعبين البدلاء وإراحة عدد من العناصر الأساسية.

غياب الشناوي للإصابة.. وإراحة اللاعبين بسبب الإنذارات

وتأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، بسبب إصابته في السمانة، ويحرس عرين المارد الأحمر علي لطفي، في الوقت الذي يدرس مارسيل كولر، إجراء أكثر من تغيير في التشكيل، أبرزها إراحة محمد هاني وحمدي فتحي وحسين الشحات، بسبب حصولهم على إنذارين، ومشاركة الثلاثي خالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

ونفس الأمر للخط الهجومي، حيث ارتفعت أسهم محمد شريف للمشاركة في مباراة الترجي، وقيادة خط الهجوم، على حساب كهربا، ونفس الأمر لبيرسي تاو، وذلك من أجل منحهما الراحة الكافية.