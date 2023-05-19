دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي التي تقام، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضع الأهلي قدمًا في نهائي دوري الأبطال بالفوز على الترجي على ملعبة "رادس" بثلاثية دون رد.

وقرر مارسيل اراحة عدد من اللاعبين الأساسيين خوفا من الإنذارات خاصة أن عدد منهم مهدد بالغياب عن النهائي مثل حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، إلى جانب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق المصاب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

