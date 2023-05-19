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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

باكستان تدين استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدانت باكستان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش أن بلادها تدين بشدة الخسائر في الأرواح الغالية لأكثر من 33 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال خلال الأيام الماضية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت المتحدثة مطالبة باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيًا على حدود ما قبل عام 1967م، وتكون عاصمتها القدس الشريف.

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