وست هام يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتخطي ألكمار

تأهل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على نظيره ألكمار الهولندي بهدف للاشيء في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب استاد أفاس في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

وبلغ وست هام، المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تكرار فوزه على ألكمار ذهابًا وإيابًا في نصف النهائي، حيث فاز في اللقاء الأول الذي أقيم بملعب لندن الأولمبي بهدفين مقابل هدف، ليصعد بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

وسجل بابلو فورنالس، لاعب المطارق، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4.

يستضيف ملعب إدين أرينا في العاصمة التشيكية براج، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 7 يونيو 2023.