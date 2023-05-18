ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الصحفيين تدين اقتحام مسئولين وبرلمانيين إسرائيليين المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الاقصى
اقتحام المسجد الاقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

 أدانت نقابة الصحفيين  اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم الخميس  تحت حماية قوات الشرطة الاسرائيلية وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية مرفوضة وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر الشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة أن هذا التصعيد الخطير  وغير المسئول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة.

وطالبت بضرورة التصدي والوقف الفوري لجميع الممارسات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، وكذلك ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس
كما نددت نقابة الصحفيين، بالتهديدات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء سلطة الاحتلال، بالقتل والاغتيال لمن يحاول الاعتراض أو التشويش على مسيرة الأعلام، في تحد سافر للمجتمع الدولي وللشعب الفلسطيني البطل وحقه في الدفاع عن أراضيه .

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاهَ مدينة القدس،  والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات، ووقفها محملة سلطة الاحتلال والمستوطنين المسؤولية عن تداعياتها.

اقتحام المسجد الأقصى الصحفيين