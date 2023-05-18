شيرين دياب مؤلفة تحت الوصاية: أنا أرملة وعانيت من هذه المشاكل

قالت شيرين دياب مؤلفة مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في شهر رمضان الماضي إن المسلسل الذى شاركت فى كتابته شقيقها خالد دياب ، يعبر عن واقع ملموس تعيشه الكثير من السيدات يوميا.

وأضافت شيرين دياب في تصريحات لقناة إكسترا نيوز :" إنا عشت التجربة بنفسي فأنا أرملة وعانيت كثيرا فى هذا الصدد ، وقررت أن القى الضوء على هذه القضية المهمة فى المجتمع المصرى، بعدما عانيت كثيرا بسبب الإجراءات والمجلس الحسبى".



وأشارت إلى أنها تتمنى ان يكون هناك تيسير وتبسيط للاجراءات بما يضمن مصلحة الام والطفل، لأن إجراءات المجلس الحسبى تستغرق وقتا طويلا جدا، وكل خطوة يقابلها عشرات الخطوات ، مما يخلق معاناة غير طبيعية بسبب هذه الإجراءات التى تنعكس على الأرملة وعلى الطفل فى نفس الوقت، كل هذا من أجل صرف مبلغ زهيد ".

يشار إلى ان مسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار وخالد كمال.