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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بعد 14 ساعة لواقعة التسريب.. “التعليم”: إحالة من تورط في امتحان الدقهلية للنيابة

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
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وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد 14 ساعة على واقعة تسريب امتحان الدراسات بالدقهلية بإحالة كل من تورط أو تسبب في التسريب ، أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

وشدد الوزير على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش الكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

من جهته أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مايو.

 

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