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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استغاثة تقود الأمن إلى مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية اليوم ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى (أحد الأشخاص) بتعرضه للإختطاف وبرفقته آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان غير مُرخصة بمنطقة البدرشين بالجيزة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد موقع المصحة المُشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة بالإنتقال والتقابل مع القائم بالنشر (مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام) قرر أنه حضر للمصحة من تلقاء نفسه لتلقى العلاج اللازم ولكنه قرر تركها قبل إنتهاء فترة برنامجه العلاجى ، إلا أن القائمين على المصحة رفضوا ذلك مما دعاه لنشر الإستغاثة وأضاف بسابقة تردده على المصحة المُشار إليها لتلقى العلاج.
بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبط القائمين على إدارة المصحة وتبين إدارتها بدون ترخيص. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

فيس بوك للإختطاف لعلاج الإدمان البدرشين بالجيزة