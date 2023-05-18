متطوعو وزارة الشباب يشاركون في استقبال الوافدين من السودان

شارك متطوعو وزارة الشباب والرياضةYLY بمحافظة أسوان في إستقبال الوافدين من السودان عبر معبري أرقين البري وقسطل النهري على الحدود المصرية السودانية، في اطار التنسيق بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يأتى ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة المجتمعية وقيامها بتحفيز الشباب على القيام بواجبهم الوطني، فى ظل الأحداث الجارية بالسودان الشقيق.

شارك شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY على مدار أسبوع كامل فى إستقبال المواطنين القادمين من السودان، والترحيب بهم على أرض مصر التى تحتضن الجميع.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشروع YLY يمثل أحد أهم المشروعات التي حققت نجاحات كبيرة بمشاركة الشباب في كافة المحافظات، حيث يتم الاستعانة بهم في كبري الفعاليات التي تنفذها الوزارة في أنحاء الجمهورية، وكذا يتم الاستعانة بهم في الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها داخل محافظاتهم.

يذكر أن مشروع "شباب يدير شباب" هو أحد المشاريع الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وتم إطلاقه عام 2018، منذ تولى الدكتور أشرف صبحي حقيبة وزارة الشباب والرياضة.