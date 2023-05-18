ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

متطوعو وزارة الشباب يشاركون في استقبال الوافدين من السودان

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك متطوعو وزارة الشباب والرياضةYLY بمحافظة أسوان في إستقبال الوافدين من السودان عبر معبري أرقين البري وقسطل النهري على الحدود المصرية السودانية، في اطار التنسيق بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يأتى ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة المجتمعية وقيامها بتحفيز الشباب على القيام بواجبهم الوطني، فى ظل الأحداث الجارية بالسودان الشقيق.

شارك شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY على مدار أسبوع كامل فى إستقبال المواطنين القادمين من السودان، والترحيب بهم على أرض مصر التى تحتضن الجميع.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مشروع YLY يمثل أحد أهم المشروعات التي حققت نجاحات كبيرة بمشاركة الشباب في كافة المحافظات، حيث يتم الاستعانة بهم في كبري الفعاليات التي تنفذها الوزارة في أنحاء الجمهورية، وكذا يتم الاستعانة بهم في الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها داخل محافظاتهم.

يذكر أن مشروع "شباب يدير شباب" هو أحد المشاريع الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وتم إطلاقه عام 2018، منذ تولى الدكتور أشرف صبحي حقيبة وزارة الشباب والرياضة.

متطوعو وزارة الشباب والرياضة اسوان السودان احمد محمدي