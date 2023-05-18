عضو التنسيقية : الهوية الوطنية قضية هامة جدا

قال طاهر أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الهوية الوطنية قضية هامة جدا وليست مرتبطة بتعريف محدد أو مقصورة على حقبة معينة.

وأكد أن التعريف في حد ذاته هو تعريف شامل وجامع، مضيفاً أن المشرع المصري كرس المفهوم وأوضحه في المادة السابعة والأربعين من الدستور.

وطرح أبوزيد مجموعة من التوصيات، أبرزها تأسيس إطار تنظيمي سياسي للوزارات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ولتكن تحت مسمى مجموعة الفكر والثقافة والتربية، والتي تشمل وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة بجانب الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والتي سينعكس عنها دعم قصور الثقافة وعودة ريادتها في ترسيخ الهوية ودور المسرح والسينما ومراكز الشباب.

كما طالب بضرورة استحداث مواد تعليمية لمراحل التعليم قبل الجامعي، والتوسع في إنتاج الأعمال الدرامية والفنية التي تعمل على هذا الترسيخ للمفهوم والمضمون للهوية المصرية.

