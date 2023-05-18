صور.. هاريسون فورد يتسلم السعفة الفخرية بمهرجان كان السينمائي

تسلم النجم الأمريكي هاريسون فورد، جائزة السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76، تكريما لمسيرته المهنية الحافلة.

وصعد فورد على خشبة مسرح قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، عقب عرض الجزء الخامس من فيلم “Indiana Jones”، المشارك خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتقلد الجائزة العريقة من المدير الفني لكان تيري فريمو، ورئيس المهرجان إيريس كنوبلوخ.

وتولى جيمس مانجولد مهمة الإخراج من ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج أول أربعة أفلام، ويشارك حاليا كمنتج تنفيذي مع كاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل.تسلم النجم الأمريكي هاريسون فورد، جائزة السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76، تكريما لمسيرته المهنية الحافلة.

وصعد فورد على خشبة مسرح قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، عقب عرض الجزء الخامس من فيلم “Indiana Jones”، المشارك خارج المسابقة الرسمية للمهرجان، وتقلد الجائزة العريقة من المدير الفني لكان تيري فريمو، ورئيس المهرجان إيريس كنوبلوخ.

تولى جيمس مانجولد مهمة الإخراج من ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج أول أربعة أفلام، ويشارك حاليا كمنتج تنفيذي مع كاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل.

تأخر فيلم "Indiana Jones 5" عدة مرات. ومن المقرر حاليًا طرحه في دور السينما في 30 يونيو المقبل، بعد أكثر من أربعة عقود من عرض فيلم "Raiders of the Lost Ark" لأول مرة في عام 1981.

وتأخر فيلم "Indiana Jones 5" عدة مرات. ومن المقرر حاليًا طرحه في دور السينما في 30 يونيو المقبل، بعد أكثر من أربعة عقود من عرض فيلم "Raiders of the Lost Ark" لأول مرة في عام 1981.