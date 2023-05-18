نشرة الحوادث| عامل يقتل عشيقته بالجيزة .. بلاغ ضد الموسيقار هانى مهنى .. قرار ضد قاتل مهندس القاهرة الجديدة

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، مصرع شخص في حريق شقة سكنية بـ" أطفيح"، و سيده تحرر محضرا ضد الموسيقار هانى مهنى بأكتوبر، ومصرع 3 أشخاص سقطوا فى بيارة صرف بالقليوبية .. وإليكم التفاصيل.
مصرع شخص في حريق شقة سكنية بـ" أطفيح"
https://www.albawabhnews.com/4806391
سيده تحرر محضرا ضد الموسيقار هانى مهنى بأكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4806372
مصرع 3 أشخاص سقطوا فى بيارة صرف بالقليوبية
https://www.albawabhnews.com/4806351
القبض على بطل فيديو التشاجر بأنابيب البوتاجاز في مصر القديمة
https://www.albawabhnews.com/4806339
ضربه بجرافة اللودر.. تجديد حبس المتهم بقتل مهندس بالتجمع
https://www.albawabhnews.com/4806293
العثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة في القمامة بالعياط
https://www.albawabhnews.com/4806241
عامل يقتل عشيقته بعد تعديها على ابنته بالضرب بكرداسة
https://www.albawabhnews.com/4805923