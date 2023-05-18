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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| عامل يقتل عشيقته بالجيزة .. بلاغ ضد الموسيقار هانى مهنى .. قرار ضد قاتل مهندس القاهرة الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، مصرع شخص في حريق شقة سكنية بـ" أطفيح"، و سيده تحرر محضرا ضد الموسيقار هانى مهنى بأكتوبر، ومصرع 3 أشخاص سقطوا فى بيارة صرف بالقليوبية .. وإليكم التفاصيل.


مصرع شخص في حريق شقة سكنية بـ" أطفيح"

https://www.albawabhnews.com/4806391


سيده تحرر محضرا ضد الموسيقار هانى مهنى بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4806372


مصرع 3 أشخاص سقطوا فى بيارة صرف بالقليوبية


https://www.albawabhnews.com/4806351


القبض على بطل فيديو التشاجر بأنابيب البوتاجاز في مصر القديمة

https://www.albawabhnews.com/4806339


ضربه بجرافة اللودر.. تجديد حبس المتهم بقتل مهندس بالتجمع

https://www.albawabhnews.com/4806293


العثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة في القمامة بالعياط


https://www.albawabhnews.com/4806241

 

عامل يقتل عشيقته بعد تعديها على ابنته بالضرب بكرداسة


https://www.albawabhnews.com/4805923

العثور على طفلة أنابيب البوتاجاز تفاصيل مصرع حريق شقة سكنية نشرة الحوادث