نشرة الحوادث| عامل يقتل عشيقته بالجيزة .. بلاغ ضد الموسيقار هانى مهنى .. قرار ضد قاتل مهندس القاهرة الجديدة

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، مصرع شخص في حريق شقة سكنية بـ" أطفيح"، و سيده تحرر محضرا ضد الموسيقار هانى مهنى بأكتوبر، ومصرع 3 أشخاص سقطوا فى بيارة صرف بالقليوبية .. وإليكم التفاصيل.



مصرع شخص في حريق شقة سكنية بـ" أطفيح"

https://www.albawabhnews.com/4806391



سيده تحرر محضرا ضد الموسيقار هانى مهنى بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4806372



مصرع 3 أشخاص سقطوا فى بيارة صرف بالقليوبية



https://www.albawabhnews.com/4806351



القبض على بطل فيديو التشاجر بأنابيب البوتاجاز في مصر القديمة

https://www.albawabhnews.com/4806339



ضربه بجرافة اللودر.. تجديد حبس المتهم بقتل مهندس بالتجمع

https://www.albawabhnews.com/4806293



العثور علي طفلة حديثة الولادة ملقاة في القمامة بالعياط



https://www.albawabhnews.com/4806241

عامل يقتل عشيقته بعد تعديها على ابنته بالضرب بكرداسة



https://www.albawabhnews.com/4805923