رسميًا.. توتنهام يعلن رحيل لوكاس مورا بطل ريمونتادا أمستردام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا عن الفريق رسميًا، مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ويرحل لوكاس مورا عن توتنهام بنهاية الموسم، بعدما قضى 5 سنوات مع السبيرز، حيث انضم إلى الفريق اللندني في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

صاحب الـ30 عامًا، شارك مع توتنهام في 21 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف فقط بجميع المسابقات.

خاض مورا بشكل إجمالي مع توتنهام في 219 مباراة، سجل خلالهم 38 هدفًا وصنع 27 آخرين، ويعد أبرز إنجازاته مع السبيرز، تسجيله لهاتريك في الشوط الثاني من إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 ضد أياكس الهولندي في أمستردام، ليؤهل توتنهام إلى أول نهائي في البطولة في تاريخه، بعد ريمونتادا مثيرة.

وقال نادي توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «مورا سيرحل عن صفوف الفريق، نهاية الموسم الجاري».

وأضاف البيان: «نود أن نشكر لوكاس على خدمته الرائعة لنادينا ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

اللاعب البرازيلي ينتهي عقده مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وسيكون الظهور الأخير للمهاجم لوكاس مورا في ملعب توتنهام، السبت المقبل، حينما يستضيف برينتفورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، ويصارع من أجل حجز مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.