باحثون بجامعة كندية يطورون علاجًا قد يُعيد البصر للمكفوفين وراثيا

تمكن فريق من الباحثين في جامعة كندية من نجاح في تطوير علاج جيني جديد يمكنه المساعدة في استعادة بعض البصر للمرضى المصابين بضعف البصر الوراثي.

وبحسب ما ذكرت قناة العربية فيتمثل هذا العلاج في تحويل الخلايا النائمة في شبكية العين إلى خلايا جديدة، مما يساعد على استبدال الخلايا المفقودة بسبب المرض.

وتتمثل الأمراض الوراثية في تفكك الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ضعف الرؤية والتفاصيل والألوان، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى العمى التام.

وتمكن الباحثون في جامعة مونتريال من تنشيط الخلايا النائمة في شبكية العين لإعادة برمجتها إلى خلايا عصبية جديدة حساسة للضوء، ويمكن بعد ذلك تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جديدة حساسة للضوء لاستعادة الرؤية المفقودة.

وعلى الرغم من أنه من المبكر تطبيق هذه النتائج، إلا أن الباحثين يرون أن هذه التقنية تمنح أملاً جديدًا لإعادة برمجة الشبكية واستعادة الرؤية للمرضى في المراحل المتقدمة.

وهناك أيضًا علاجات جينية أخرى واعدة تساعد في إبطاء تقدم المرض أو الوقاية منه، ويمكن زرع شبكية عين صناعية لاستعادة الرؤية المفقودة.