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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق النقد يصرف 68 مليون دولار لحكومة بنين

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد وترتيبات التسهيل الائتماني الممدد لبنين ووافق على صرف 68 مليون دولار أمريكي على نحو فوري.

ذكر صندوق النقد -في بيان- أن اقتصاد بنين شهد إصلاحات قوية، مع تلبية جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية سبتمبر ونهاية ديسمبر الماضيين، وتنفيذ جميع المعايير الهيكلية.

وأوضح أنه بعد ثلاث سنوات من ضبط السياسة المالية في بنين، يجري ضبط أوضاع المالية العامة، مدعومًا بتحصيل ضريبي قوي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لحماية البرامج الاجتماعية والمساعدة في تلبية احتياجات بنين التنموية الكبيرة والمتعلقة بالأمن.

صندوق النقد الدولي بنين