لافروف: أمريكا ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة أو حتى في المستقبل لاتخاذ أي نوع من الإجراءات البناءة فيما يتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف - بعد محادثات مع نظيره الأوغندي جيجي أودونجو - إن "الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة أو في رأيي في المستقبل المنشود، لأي عمل بناء فيما يتعلق بتسوية الوضع في أوكرانيا"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسببت في خلق الوضع الراهن في أوكرانيا، موضحًا: "أنه من خلال مسارها الاستراتيجي المعارض لتشكيل موضوعي لعالم متعدد الأقطاب، وللحفاظ على هيمنتها، وإخضاع أي شخص وكل شخص لإرادتها، تستخدم (الولايات المتحدة) أوكرانيا كأداة طيعة في هذا المسار".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ثم تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.