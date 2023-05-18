نتائج بعثة المصارعة بالبطولة الأفريقية بتونس اليوم.. صور

حققت البعثة المصرية للمصارعة نتائج مميزة مع ختام فاعليات اليوم الخميس، في البطولة الأفريقية المقامة حالياً بتونس.

جاءت نتائج منتخب المصارعة الحرة تحت ٢٠ سنة، على النحو التالي.

الذهب

توج شهاب الدين إمام بالميدالية الذهبية في وزن 61 كجم، وكذا عمر محمد أمين وزن 65 كجم، ومحمد طارق عبده في وزن 74 كجم، ومصطفى الشامي في وزن 97، بالإضافة إلى فكرى محمد فكرى في وزن 125 كجم.

الفضة

حصد كريم موسى الميدالية الفضية في وزن 79 كجم.

البرونز

فيما توج سعيد دياب بالميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.



من جانبه أشاد اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة بالنتائج المميزة بالبطولة.

وأكد نوار ان الجميع في حالة تركبز شديد وهناك إصرار على مواصلة النتائج الإيجابية والفوز بلقب البطولة.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم للمصارعة وتواصلة المستمر مع البعثة في تونس للاطمئنان على حالة الجميع

من جانبه، أكد الكابتن سيد جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ان المنتخبات المصرية تقدم اداء قوي وظهروا جميعاً بمستوى أكثر من رائع.

وقال جمعة: المتواجد حاليا مع البعثة في تونس المستوى الذي ظهر به منتخب المصارعة في جميع الاعمار مشرف، كما يوجد حالة من التركيز والإلتزام لدي الجميع.

وكانت نتائج منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة، أمس الأربعاء، والتى شاركت في 8 أوزان، كالتالي.

فاز الروباعي لوجي وليد عطيه وزن 57 كجم ومني الله عثمان 68 كجم

وفرح على حمادة 59 كجم

وهبة صبرى أحمد 72 كجم بالميدالية الذهبية

بينما حققت كل من غرام محمود عطيه وزن 62 كجم وموده بدوى حامد 65 وملك اسامه 50 الميدالية الفضية.

وحصدت صباح عيد جمعه وزن 55 كجم الميدالية البرونزية

وفاز الثنائي مجدي عادل وكريم عادل لاعبا منتخب الشباب تحت 20 سنة في بميداليتين ذهبيتين.