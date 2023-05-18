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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الترجي "صور"

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وشارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر