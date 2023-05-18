إمبابي: تثبيت الفائدة يؤدي لاستقرار أسعار الذهب

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، سيؤدي بالتبعية لاستقرار حركة الأسعار بسوق الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

أوضح، إمبابي، أن تحريك أو تثبيت أسعار الفائدة يؤثر بالتبعية على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي أو الموازي، والذي يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب، ومن ثم فثتبيت الفائدة سيؤدي لاستقرار سعر صرف الدولار وكذلك أسعار الذهب.

أضاف، أن قرار التثبيت جاء بناءً على تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 30.6 %، ما دفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الحالي، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه والحفاظ على استقرارها.

لفت، إلى أن تكرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى حالة من عدم الانضباط في الأسواق، وارتفاع الأسعار و تآكل القوة الشرائية، وبالتالي الاتجاه إلى تجميد الأموال فى الأصول وعدم استخدمها فى مشاريع تنموية، ويدفع التجار والمصنعين لرفع الأسعار بغرض التحوط من تآكل العملة المحلية، ما يضغط على المستهلك النهائي.

أشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من التقلبات السعرية في نطاق محدود قبيل انتهاء تعاملات اليوم الخميس، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند مستوى 2210 جنيهات وارتفاع لمستوى 2235 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2220 جنيهًا، ويترقب السوق اختتام التعاملات مساء اليوم، بينما شهدت الأوقية تراجعًا حادًا بقيمة 29 دولارًا خلال تعاملات اليوم لتسجل مستوى 1958 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2538 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1903 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17760 جنيه.

لفت، إلى أن تراجع الأوقية بالبورصة العالمية يعزي إلى حالة حالة التفاؤل بشأن تحسن المفاوضات الأمريكية حول رفع سقف الدين، بجانب صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، ما عزز من احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وزاد من الضغط على الذهب.