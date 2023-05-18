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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف

الزمالك
الزمالك
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فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره أسوان، بهدف، في المباراة التي جمعتهما السوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 28 منومسابقة الدور .
جاء هدف فوز الزمالك عن طريق إبراهيم نداي، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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الزمالك اسوان