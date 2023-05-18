بالصور.. الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره أسوان، بهدف، في المباراة التي جمعتهما السوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 28 منومسابقة الدور .

جاء هدف فوز الزمالك عن طريق إبراهيم نداي، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

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