أوكرانيا تؤكد أن قواتها صدت هجمات يوم كامل على مدينة باخموت شرقًا

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن قوات كييف العسكرية صدت هجمات شنتها روسيا على مدى يوم كامل في مدينة (باخموت) شرقي البلاد.

وأضاف المسئول الأوكراني -في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم الخميس- أن روسيا جمعت معظم احتياطياتها العسكرية في (باخموت) وعززتهم بشكل كبير، وتابع "اليوم هاجم العدو (باخموت) طوال اليوم وتم صد جميع الهجمات".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس شركة "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوزين، إن قواته داخل باخموت لا تزال تتقدم لطرد القوات الأوكرانية من آخر موطئ قدم لها في المنطقة المبنية على المشارف الغربية للمدينة. لكن بريجوزين اتهم قادة القوات النظامية الروسية بالتخلي عن الأرض شمال وجنوب المدينة، مما يزيد من خطر تطويق القوات الموجودة داخلها.