التحقيقات بمصرع عامل داخل شقته : "أصيب باختناق في حريق "

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل بعدما لقي مصرعه في حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أطفيح، وتسلمت النيابة التقرير الطبي المبدئي والذي أكد أن المتوفي إصيب بحالة اختناق من الأدخنة الناتجة عن الحريق، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط الحماية المدنية بالجيزة، إخطار يؤكد نشوب حريق في شقة سكنية، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، أسفر عن مصرع "ع.ال.م.ع"، إثر إصابته بحالة اختناق.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات