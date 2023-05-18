السعودية والعراق تبحثان تكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية

بحثت المملكة العربية السعودية والعراق، اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات المتنية الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، والذي ترأسه اليوم في جدة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.