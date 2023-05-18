"رفض بيع 2 جرام ذهب".. حبس متهم بالاعتداء على جواهرجي بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه، بالاعتداء علي صاحب محل " جواهرجي" بمركز الصف جنوب الجيزة.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، تمهيدًا لسماع أقواله حول الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد أصيب جواهرجي بجروح متفرقة بالجسد جراء اعتداء عاطل عليه بسلاح أبيض لرفض المجني عليه بيع 2 جرام ذهب للمتهم بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جواهرجي مصاب بجروح متفرقة بالجسد

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لرفض المصاب بيع 2 جرام ذهب له وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.



فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.