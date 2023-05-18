الفيدرالى الأمريكي: الوضع الحالي لا يسمح بوقف زيادة الفائدة

قالت لوري لوجان رئيسة مجلس احتياط دالاس وعضو مجلس الفيدرالى الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إنها لا ترى حتى الآن سببا لكي يقرر المجلس في اجتماعه المقرر في الشهر المقبل تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلك.

واضافت لوجان، في كلمة بؤتمر رابطة المصرفيين في تكساس مساء اليوم الخميس إنه "بعد زيادة أسعار الفائدة في كل اجتماعات لجنة السوق المفتوحة (المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي) العشرة الماضية، حققنا بعض التقدم نحو السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضافت :"البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تظهر إمكانية وقف زيادة الفائدة، لكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك".

وأكدت لوجان ان التصويت على قرارات أسعار الفائدة في لجنة السوق المفتوحة تظل منفتحة على كل الاحتمالات قبل اجتماع اللجنة المقرر يومي 13 و14 يونيو المقبل.

وتابعت :"إن أسعار المستهلك خاصة مع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا لا تتراجع بالسرعة الكافية للتوقف عن زيادة أسعار الفائدة، في حين مازالت سوق العمل تعاني من نقص العمالة مما يؤدي إلى مواصلة زيادة الأجور".