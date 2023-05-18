الزمالك يفوز على أسوان بهدف في الدوري

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره أسوان، بهدف، في المباراة التي جمعتهما السوم، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 28 منومسابقة الدور .

جاء هدف فوز الزمالك عن طريق إبراهيم نداي، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وحرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال مواجهة أسوان، على تقديم الدعم إلى زميله بالفريق محمود حمدي الونش، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ألتقط لاعبي الزمالك صورة تذكارية بقميص الونش قبل انطلاق اللقاء، وتعرض الونش للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الإسماعيلي في لقاء الجولة السابقة، والذي انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.





الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 31 في المركز الثاني عشر.