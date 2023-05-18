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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد تضامن بلاده مع الأشقاء الفلسطينيين

وزير الشئون الخارجية
وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار
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أكد نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تضامن بلاده رئيسا وحكومة وشعبا مع أشقائها الفلسطينيين، ووقوفها الى جانبهم في نضالهم من أجل استرداد الحقوق المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الخميس مع نظيره الفلسطيني الدكتور رياض المالكي على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية بجدة والمقرر عقدها غدا /الجمعة/، والذي وضعه في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل إمعان سلطة الاحتلال في التنكيل بالشعب الفلسطيني دونما رادع.

كما توافق الوزيران على الإسراع بعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، في سياق الحرص المشترك على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون في مختلف المجالات.

نبيل عمار تونس الفلسطينيين رياض المالكي