وزير الخارجية التونسي يشيد بالجهود السعودية لإنجاح القمة العربية

أشاد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتهيئة أفضل الظروف لإنجاح القمة العربية، آملا أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية، وتعزيز أواصر التضامن وتطوير العمل العربي المشترك لما فيه ترسيخ لاستقرار المنطقة العربية في سياق التحولات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي، اليومالخميس، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية بجدة والمقرر عقدها غدا /الجمعة/.

من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن وقوف المملكة إلى جانب تونس في هذه المرحلة.

وبحث الجانبان، الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، والدفع نحو تنشيط مشاريع التعاون المُشترك، لما فيه تطوير وارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.