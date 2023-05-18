أستاذ استثمار بجامعة القاهرة: الإسراع في تسوية النزاعات الضريبية ضرورى

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للاستثمار يسعى جاهدًا إلى تسهيل آليات الإنتاج داخل الأراضي المصرية، مع تفعيل جانب الثقة مع المستثمر الذي يعد بمثابة أداة محفزة للمُصنع على الإنتاج

وأكد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "etc"، أن مصر نجحت بشكل كبير في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27، وتوجه الدولة المصرية الآن، يسير نحو المشروعات الصديقة للبيئة، لهذا من المهم أن تتسق الهيئة الاستثمارية مع استيراتيجية الدولة في هذا الأمر.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الشركات المصرية على نزاعات ضريبية مع النقابة المالية منذ سنوات عدة، لذا من المهم إنهاء هذا الأمر وذلك لأن تلك النزاعات عبئًا على المحاكم القضائية.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أنه يجب الإسراع في تسوية النزاعات الضريبية لأن قيمة الأموال تقل عبر السنين، وبالتالي الدولة في هذا الأمر هي الخاسرة الأكبر.