ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تاياني: إيطاليا تدعم عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

وزير خارجية إيطاليا
وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أن حكومة بلاده "تؤيد عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إلا أن "الجمود فى العملية السياسية يجعل الصورة معقدة حقًا" فى دولة "تكافح لإيجاد آفاق حل، بعد أكثر من 12 عامًا على إحدى الأزمات الإنسانية الكبرى في التاريخ الحديث".

وذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية أن تاياني أكد -خلال إحاطة اليوم الخميس أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين- أن ديناميكيات إقليمية مهمة شهدها الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

أنطونيو تاياني ايطاليا سوريا