تاياني: إيطاليا تدعم عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أن حكومة بلاده "تؤيد عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، إلا أن "الجمود فى العملية السياسية يجعل الصورة معقدة حقًا" فى دولة "تكافح لإيجاد آفاق حل، بعد أكثر من 12 عامًا على إحدى الأزمات الإنسانية الكبرى في التاريخ الحديث".

وذكرت وكالة أنباء "أكي" الإيطالية أن تاياني أكد -خلال إحاطة اليوم الخميس أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين- أن ديناميكيات إقليمية مهمة شهدها الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.