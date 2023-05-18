المخابرات الصومالية تصادر سفينة تحمل معدات عسكرية تابعة لجماعة الشباب الإرهابية

صادرت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الصومالية، اليوم /الخميس/ سفينة تحمل على متنها معدات عسكرية تابعة لمليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة"، وذلك فى ميناء مقديشيو الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن المخابرات الوطنية الصومالية تابعت عن كثب المعدات العسكرية التى كانت مخبأة فى البضائع التجارية التى يتم إحضارها إلى البلاد، وكذلك البلد الذى تم نقلها منه ووقت معالجتها.

وأضافت أن قوات الأمن الصومالية رصدت أيضا أنشطة شبكة كبيرة فى الخارج لها علاقة بمقديشيو تعمل على شراء وتحميل وتفريغ تلك المعدات العسكرية فى الميناء حتى يتم تسليمها إلى أيدى الإرهابيين.

وأشار جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الصومالى إلى أن الشبكة مكونة من أكثر من 10 أشخاص تمكنت القوات من القبض عليهم دون أن يهرب أحد، وصادرت أربع سيارات كانت معدة لنقل هذه المعدات العسكرية إلى العدو الإرهابي.

وفى سياق متصل، ضبطت قوات الأمن الصومالية بضائع تم تفريغها من مطار مقديشيو الدولي، مشيرة إلى أن "الميناء والمطار مصدران مهمان للبلاد، والاستيلاء على هذه الأدوات والبضائع دليل على العمل الجاد الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى البلاد وكيف تعززت استخباراتنا".

وأضافت "الأشخاص المنخرطون فى هذه الأنشطة يشملون رجال الأعمال الذين سمحت لهم الحكومة بإحضار الأشياء التى يحتاجها الشعب الصومالي، ولكن بدلًا من ذلك يبدو أنهم يجلبون إلى البلاد شيئًا يمثل خطورة على البلاد والشعب".