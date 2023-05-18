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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة للدراسات الاقتصادية" العالم بدأ التحرر من الدولار.. وتثبيت الفائدة متوقع

البنك المركزي
البنك المركزي
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قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعا لأن كافة الأحداث الداخلية والعالمية لا تدفع البنك المركزي إلا للتثبيت لأن على المستوى العالمي الدولار في ارتفاع والطلب عليه مرتفع.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الفيدرالي الأمريكي يسير على خطى زيادة الفائدة ولن يقوم بتخفيضها وآخر اجتماع كان هناك زيادة، وأيضا لا يزال التضخم في مصر بنسبة مرتفعة ويحاول البنك المركزي أن يخفض ويقلل التضخم الموجود في مصر، مؤكدا انه يتمنى أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.

وأضاف" السيد"، أنه من الصعب أن يكون هناك عملة خليجية موحدة لكن العالم الآن يبدأ في فكرة الابتعاد عن الدولار ورأينا البريكس سيبدأ في التعامل بعملة مختلفة وبالعملات المحلية والسعودية بتطلب الدخول إلى البريكس ومصر أيضا وكذلك الجزائر.

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