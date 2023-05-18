العرض الخاص لفيلم "Indiana Jones 5" بمهرجان كان السينمائي.. صور

استضاف مسرح قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية نجوم الجزء الخامس من سلسلة الحركة والمغامرة الشهيرة “Indiana Jones” بحضور بطله هاريسون فورد، والذي يعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

ويتولى جيمس مانجولد مهمة الإخراج من ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج أول أربعة أفلام ولا يزال من المتوقع أن يشارك سبيلبرج في صنع الفيلم وسيعمل كمنتج مع كاثلين كينيدي وفرانك مارشال وسيمون إيمانويل. وفق موقع فارايتي.

وتأخر فيلم "Indiana Jones 5" عدة مرات. ومن المقرر حاليًا طرحه في دور السينما في 29 يوليو 2022، بعد أكثر من أربعة عقود من عرض فيلم "Raiders of the Lost Ark" لأول مرة في عام 1981.

يُشار إلى أن أول أجزاء السلسلة صدر عام 1981 تحت عنوان "Raiders of the Lost Ark"، وهو الفيلم الذي ساعد هاريسون فورد ليصبح واحدا من نجوم هوليوود، واستطاعت الأجزاء الأربعة أن تجني 2 مليار دولار بشباك التذاكر العالمي.

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