تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 19 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 18 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حاول أن تتبع نظام غذائي صحي ملىء بالبروتينات، أما من الناحية المهنية تحاول أن تتبع نظام جديد مع زملائك، عاطفياً لا يوجد جديد.

برج الثور

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء يا عزيزي لأنك تعاني من جفاف، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من مكان العمل، عاطفياً أنت والشريك تخططان لعمل حفلة للأصدقاء.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية تعاني من نقص في الفيتامينات حاول أن تزور طبيب مختص، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة بعمل جديد يحسن قدراتك، أما من الناحية العاطفية أنت والشريك تخططان للتنزه في الجو الصيفي الرائع.

برج السرطان

من الناحية الصحية حاول أن تتناول البروتينات وأكثر من شرب الماء، أما من الناحية المهنية أنت تفكر بعمل أفكار وخطط جديدة يا عزيزي برج السرطان، أما عاطفياً حب جديد لكن تشعر بعدم الراحة من تصرفاته.

برج الأسد

من الناحية الصحية التزم بدايت صحي مليء بالبروتينات لأنه لديك مناسبات كثيرة في بداية الصيف، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في تعلم شيء جديد، أما من الناحية العاطفية لديك موعد غرامي مع حبيبك السابق.

برج العذراء

من الناحية الصحية تعاني من نبضات القلب السريعة حاول أن تذهب لطبيب القلب للتأكد من وضعك، أما من الناحية المهنية أنت والمدير تخططان للعمل كن على ثقة تامة به، عاطفياً حاول أن تنتبه لتصرفات الشريك معك.

برج الميزان

من الناحية الصحية تشعر بأوجاع في الظهر مارس رياضة المشي، أما من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد يتناسب مع قدراتك الرهيبة، أما عاطفياً تخطط للسفر مع الشريك إلى مصر.

برج العقرب

من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب العصائر المليئة بالسكر، أما من الناحية المهنية حاول أن لا تخالط الاشخاص السلبيين وكن إيجابي.

برج القوس

من الناحية الصحية تعاني من أوجاع في الظهر حاول أن تمارس الرياضة، مهنياً تشعر بالتعب والكسل حاول ان تأخذ إجازة قصيرة لتجديد نشاطك.

برج الجدي

من الناحية الصحية حاول أن تسيطر على نفسك ولا تبالغ في تناول الطعام، مهنياً تبحث عن عمل جديد.

برج الدلو

من الناحية الصحية تجنب السكريات فهي تتعب جسمك، أما من الناحية المهنية تفضل أن تعمل عن بعد بسبب كثرة مشاكلك وانشغالاتك في الحياة، عاطفياً تفضل أن تبتعد عن الشريك هذه الفترة.

برج الحوت

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بنوعية طعامك وتكثر من البروتينات يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تجنب الخلافات في مكان العمل، أما عاطفياً حب جديد يدخل حياتك ويحسنها.