يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 19 مايو 2023 حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ويكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

أما عن حالة الطقس خلال ساعات الليل أوضحت الهيئة أنه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكاثف السحب ليسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد، وتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يكون من «1:1.5 متر»، والبحر الأحمر مضطرب حيث يتراوح ارتفاع الموج من «2.5: 3.5 متر».