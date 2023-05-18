أول تعليق من شريف عامر على مداخلته الهاتفية مع عادل إمام.. شاهد

علق الإعلامي شريف عامر علي السخرية التي تعرض لها مؤخرا، وذلك بعد مداخلته مع الزعيم عادل إمام.

وكتب شريف عامر عبر "تويتر"، “بسبب السفر والتطبيق من أمبارح نمت وصحيت، عشت ٤ سنين بره مصر، بنتي الصغيرة في سن التكوين ٥ أو ٦ سنين، في سينما مارينا دخلنا فيلم الاستاذ عادل، خرجت تغني وتردد كلماته وبدأت الطريق ‏بهجة وارتباط ‏وبرضه الفضل لعادل أمام”.



وتعرض شريف عامر لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن تعلم ابنتيه اللغة العربية من أفلام عادل إمام، قائلا “ولادي اتعلموا عربي بسبب أعمالك”، ليرد عليه عادل إمام مازحا “أنت عايز تورينا إن عيالك خواجات ومش عارفين عربي”.